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Vrachtwagen met aggregaat vat vlam op A67 bij Veldhoven

Vandaag om 17:57 • Aangepast vandaag om 18:15
De brand ontstond aan de bovenkant van het aggregaat (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De brand ontstond aan de bovenkant van het aggregaat (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Een vrachtwagen geladen met een accu-aggregaat heeft woensdagmiddag vlam gevat op de A67 bij Veldhoven. De vrachtwagen reed op gas, wat een extra gevaar vormde. Een deel van het aggregaat ging in vlammen op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De chauffeur zag kans om zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de wagen op tijd te verlaten. De vlammen sloegen uit de bovenkant van het aggregaat. De brand ontstond in het elektronische gedeelte van het aggregaat en niet in de accu's. Die zijn heel gebleven. 

De A67 was tijdens de brand afgesloten voor al het verkeer. De vrachtwagen kan verder rijden als de situatie onder controle is. De chauffeur moet het aggregaat op bestemming afladen.

De vrachtwagen reed op gas (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen reed op gas (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Het elektronische gedeelte vloog in de fik (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Het elektronische gedeelte vloog in de fik (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen was geladen met accu's (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De vrachtwagen was geladen met accu's (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

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