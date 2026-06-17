Vrachtwagen met aggregaat vat vlam op A67 bij Veldhoven

Een vrachtwagen geladen met een accu-aggregaat heeft woensdagmiddag vlam gevat op de A67 bij Veldhoven. De vrachtwagen reed op gas, wat een extra gevaar vormde. Een deel van het aggregaat ging in vlammen op.

De chauffeur zag kans om zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten en de wagen op tijd te verlaten. De vlammen sloegen uit de bovenkant van het aggregaat. De brand ontstond in het elektronische gedeelte van het aggregaat en niet in de accu's. Die zijn heel gebleven.

De A67 was tijdens de brand afgesloten voor al het verkeer. De vrachtwagen kan verder rijden als de situatie onder controle is. De chauffeur moet het aggregaat op bestemming afladen.