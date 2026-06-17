Lichtmasten Nieuwe Waalreseweg worden vervangen

Op 22 en 23 juni worden lichtmasten vervangen op de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard. Het werk vindt plaats buiten de spitsuren en de weg is tijdelijk afgesloten.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard laat op maandag 22 en dinsdag 23 juni nieuwe lichtmasten plaatsen op een deel van de Nieuwe Waalreseweg. Het betreft het stuk tussen de Dijkstraat en de rotonde bij de Kerkhofstraat/Kardinaal de Jongstraat. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Om verkeershinder te beperken, gebeurt het werk tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags. Tijdens deze uren wordt de weg afgesloten voor alle verkeer, omdat het om grote, gebogen masten gaat. Verkeersregelaars worden ingezet en omleidingen worden met borden aangegeven. Buiten deze tijden is de weg gewoon toegankelijk.

Buslijn 317 rijdt om

Ook het openbaar vervoer wordt tijdelijk aangepast. Buslijn 317 rijdt tussen negen uur en vier uur een alternatieve route. Voor actuele informatie over routes en halteplaatsen kunnen reizigers de website van Hermes raadplegen.

Informatie voor bewoners

Bewoners van de Nieuwe Waalreseweg hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan het team Beheer en Uitvoering van de gemeente Valkenswaard.