Nieuwe regels stroomaansluiting vanaf 1 juli 2026

Vanaf 1 juli 2026 veranderen de regels voor stroomaansluitingen in de regio Boxtel. Dit kan gevolgen hebben voor de wachttijden bij nieuwe aanvragen of verzwaringen. De wijzigingen worden ingevoerd omdat het stroomnet steeds voller raakt. Inwoners worden aangespoord om bewust om te gaan met hun energiegebruik.

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De nieuwe regels gaan vanaf 1 juli 2026 in en moeten zorgen voor een beter beheer van het steeds drukkere stroomnet. Dit kan betekenen dat aanvragen voor een nieuwe stroomaansluiting of een verzwaring van een bestaande aansluiting langer duren. De wijzigingen zijn bedoeld om het netwerk efficiënter te benutten en ruimte te behouden voor wie echt een zwaardere aansluiting nodig heeft.

Bij een verzwaring van een aansluiting, zoals van één naar drie fasen, wordt aangeraden eerst goed te kijken naar wat echt nodig is. Vaak kan binnen een bestaande aansluiting meer dan gedacht, bijvoorbeeld door apparaten niet tegelijk te gebruiken of een slim laadbeheer toe te passen voor elektrische auto’s. Op de website mijnaansluiting.nl kunnen inwoners hulpmiddelen vinden om hun verbruik beter te begrijpen.

Voorkom lange wachttijden

Inwoners die zeker weten dat een verzwaring nodig is, wordt aangeraden om hun aanvraag vóór 1 juli 2026 in te dienen. Na deze datum kunnen wachttijden aanzienlijk oplopen. Aan een verzwaring zijn kosten verbonden, zowel voor de aansluiting als voor aanpassingen in de meterkast. Onnodige aanvragen worden afgeraden, omdat deze de wachttijd voor anderen, zoals nieuwe woningen, langer kunnen maken.

Het stroomnet raakt vooral vol tijdens piekmomenten. Door het energiegebruik te spreiden, kunnen inwoners helpen om de druk op het netwerk te verlichten. Dit kan bijvoorbeeld door elektrische auto’s na negen uur ’s avonds te laden of apparaten zoals wasmachines en vaatwassers buiten de avondpiek te gebruiken. Slimme systemen en apps kunnen daarbij ondersteunen.

Samen het stroomnet ontlasten

De veranderingen zijn nodig om het stroomnet toegankelijk te houden voor iedereen. Door bewust om te gaan met energiegebruik en aanvragen zorgvuldig te overwegen, blijft er ruimte voor zowel inwoners als bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting écht nodig hebben.