Hitteplan van kracht en PSV verdedigt omstreden shirt: dit gebeurde vandaag

PSV verdedigt fel bekritiseerd vruchtenhagelshirt en het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan van kracht verklaard. Deze vijf verhalen mag je woensdag niet gemist hebben.

Nicol Kremers gaat in hoger beroep tegen de boete van 90.000 euro die ze aan haar ex-partner Peter Gillis moet betalen. De boete werd haar vorig jaar opgelegd wegens het negen keer overtreden van een geheimhoudingsovereenkomst. Volgens haar advocaat is de situatie nu anders, omdat Gillis inmiddels strafrechtelijk is veroordeeld voor mishandeling van Kremers. Het gerechtshof zal zich opnieuw over de zaak buigen. Hier lees je het hele verhaal.

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Het nieuwe uitshirt van PSV zorgt voor flinke discussie. Het roze-paarse-oranje ontwerp wordt online een vruchtenhagelshirt genoemd. PSV-manager merchandise Arne van Breugel verdedigt het design: het shirt is bedoeld voor een jeugdige doelgroep en had een goede eerste verkoopdag. De club werkt meer dan twee jaar aan elk shirtontwerp en lanceert elk seizoen drie shirts voor verschillende doelgroepen. Lees hier het hele verhaal.

Er is ook nog muzikaal nieuws. Carnavalsband de Kapotte Kachels uit Eindhoven stond woensdag in de rechtbank tegenover platenlabel Universal Music. De uitgeefmaatschappij wil dat hun nummer 'Dikke Pens' van Spotify wordt gehaald, omdat Abba geen parodieën duldt op hun hit 'Take a chance on me'. Beide nummers werden in de rechtszaal afgespeeld. De band vindt dat de parodie moet kunnen, ook op streamingdiensten. Uitspraak volgt op 29 juli. Check het verhaal hier.

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Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan van kracht verklaard vanaf donderdag 10 uur. De temperatuur in Brabant loopt vrijdag op tot 35 graden, waardoor code geel is afgegeven. Het hitteplan is een waarschuwing voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken. Het advies: voldoende drinken, inspanning vermijden op het heetste moment en gordijnen dichthouden.

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Tot slot nog politiek nieuws uit Den Bosch. Wethouder Pieter Paul Slikker overleefde een motie van wantrouwen na een fel spoeddebat over asielopvang. De oppositie verwijt het college dat de gemeenteraad te laat werd geïnformeerd over plannen voor opvang van 50 minderjarige vluchtelingen in Engelen. Uit WOO-documenten blijkt dat het COA al in oktober 2024 contact had over de locatie. De coalitie bleef de wethouder steunen, waardoor de motie geen meerderheid kreeg. Lees zijn verhaal hier.