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Ontdek

Gewonde bij kop-staartbotsing op N261 richting Waalwijk

Gisteren om 19:22 • Aangepast vandaag om 07:48
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Drie auto's zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de N261 richting Waalwijk. Een iemand is bij de kop-staartbotsing gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omdat brokstukken van de auto's verspreid over de weg lagen, moest een deel van de rijstroken worden afgekruist. Dit zorgde voor flinke verkeerschaos op de Midden-Brabantweg.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto's zijn weggesleept door een bergingsbedrijf, waarna de weg weer kon worden vrijgegeven. 

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

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