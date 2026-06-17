Gewonde bij kop-staartbotsng op N261 richting Waalwijk

Drie auto's zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de N261 richting Waalwijk. Een iemand is bij de kop-staartbotsing gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

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Omdat brokstukken van de auto's verspreid over de weg lagen, moest een deel van de rijstroken worden afgekruist. Dit zorgde voor flinke verkeerschaos op de Midden-Brabantweg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto's zijn weggesleept door een bergingsbedrijf, waarna de weg weer kon worden vrijgegeven.