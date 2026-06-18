Fietsen, wonen en lezen: de favoriete plannen van de Bredase politiek

Het nieuwe bestuursakkoord van Breda voor de periode 2026-2030 ligt op tafel. De coalitiepartijen maakten dat woensdag bekend en zijn trots op het resultaat. Maar wat springt er voor de fractievoorzitters persoonlijk uit? Wat maakt hen écht enthousiast? Omroep Brabant vroeg het aan drie van de hoofdrolspelers achter het akkoord en zette de hoofdpunten op een rijtje.

Lieke Schuitemaker (Pro Breda): "Nergens werd mijn fiets zo vaak weggehaald"

Voor Lieke Schuitemaker zit het mooiste van het bestuursakkoord in de fiets. "Ik heb in een aantal steden gewoond, maar nergens is mijn fiets zo vaak door de gemeente weggehaald als in Breda." Volgens haar is dat een frustratie van veel inwoners. Daarom is ze blij dat fietsen niet meer direct worden verwijderd als ze net buiten een fietsnietje staan. "Als een fiets niet hinderlijk in de weg staat, blijft die daar voortaan staan." Ook de invoering van 30 kilometer per uur binnen de singels spreekt haar aan. "Het wordt een stuk veiliger om met je kinderen naar de binnenstad te fietsen."

Lieke Schuitmaker, fractievoorzitter Pro Breda (foto: Omroep Brabant).

Martijn Meeuwissen (VVD): "Jongeren moeten carnaval kunnen blijven vieren in hun eigen dorp."

Voor Martijn Meeuwissen is woningbouw het belangrijkste onderdeel van het akkoord. "Ik woon zelf in Prinsenbeek en ik zie dat jongeren helaas weg moeten trekken omdat er geen woningen zijn." Daarom is hij blij dat Breda veel woningen gaat bouwen en inwoners van de gemeente waar mogelijk voorrang wil geven. "We gaan ervoor zorgen dat die woningen ook echt van die Bredanaars worden." Voor Meeuwissen gaat het om meer dan een huis alleen. Jongeren moeten volgens hem dichtbij familie, vrienden en verenigingen kunnen blijven wonen. "En natuurlijk gewoon carnaval kunnen blijven vieren in hun eigen dorp."

Martijn Meeuwissen, fractievoorzitter VVD Breda (foto: Omroep Brabant).

Lottie van Kelle (D66): "Ik wil met mijn kinderen naar de bibliotheek"

Voor Lottie van Kelle gaat het bestuursakkoord over de toekomst van haar kinderen. Als moeder van twee jonge kinderen is ze vooral blij dat de centrale bibliotheek weer op zondag open gaat. "Ik vind het supertof dat ik straks gewoon weer met mijn kinderen boeken kan lenen." Volgens haar is de bibliotheek een belangrijke basisvoorziening, zeker nu het lezen onder kinderen terugloopt. Maar het gaat om meer dan alleen boeken. "Alle keuzes die we nu maken, moeten ervoor zorgen dat mijn kinderen straks in Breda willen wonen én kunnen wonen." Dat maakt haar enthousiast.

Lotte van Kelle, fractievoorzitter D66 Breda (foto: Omroep Brabant).

Hoofdpunten uit het bestuursakkoord 'Breda Durft, Breda Doet’. Bij Breda Groeit ligt de nadruk op woningbouw. Er komen duizenden woningen bij, onder meer in het nieuwe stadsdeel 't Zoet. Wijken en dorpen moeten meegroeien met extra voorzieningen, sport en leefbaarheid. De aanleg van sportvoorziening De Doelen wordt versneld, de Nieuwe Mark wordt volledig doorgetrokken en er komt extra aandacht voor het verduurzamen van woningen. Met Breda Bruist kiest de coalitie nadrukkelijk voor meer levendigheid. Er komt meer ruimte voor cultuur, evenementen, horeca en ontmoeting, zowel in de binnenstad als in de wijken en dorpen. Ondernemers krijgen meer ruimte, terrassen worden flexibeler toegestaan en creatieve makers krijgen zogeheten ‘klooiplekken’ om te experimenteren en te ondernemen. Onder Breda Verbindt staan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en veiligheid centraal. De gemeente investeert in mentale gezondheid van jongeren, ondersteuning dichtbij inwoners en projecten zoals de schooltandarts in Verbeter Breda-wijken. Daarnaast wordt de veiligheid versterkt met extra boa’s, cameratoezicht en een gerichte aanpak van het stationsgebied.