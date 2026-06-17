Vrouw gewond bij overval op Landgoed Wielewaal in Eindhoven

Bij een huis op Landgoed Wielewaal aan de Oirschotsedijk in Eindhoven is woensdagavond een overval gepleegd. Een vrouw is daarbij bedreigd en lichtgewond geraakt. De verdachte sloeg na de overval op de vlucht, maar is even later aangehouden.

De verdachte zou rond acht uur het landgoed, dat ooit in bezit was van de familie Philips, op zijn gekomen. Op het landgoed staan meerdere huizen. De vrouw was op dat moment buiten en werd verrast door de verdachte, laat een woordvoerder van de politie woensdagavond weten. Vervolgens zouden de vrouw en de verdachte naar binnen zijn gegaan, waar de vrouw volgens de woordvoerder lichtgewond is geraakt.

'Omkleden'

De man is daarna te voet gevlucht in onbekende richting, meldde de politie rond half tien. Er werd een Burgernetmelding verstuurd met een signalement van de man. Rond tien uur meldde de politie dat een 33-jarige man uit Eindhoven is aangehouden. Voorbijgangers zouden hem hebben zien omkleden achter een bult op het landgoed.

Een politiehelikopter cirkelde een tijdje boven het landgoed. Ook meerdere politiehonden liepen over het terrein. De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek. Het is niet bekend of er buit is gemaakt.