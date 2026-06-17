Scorito ligt in de clinch met honderden niet-betalende gebruikers

Zeker 800 mensen die een WK-poule hebben bij het Bredase Scorito hebben een mail gekregen van het bedrijf. Daarin worden zij gesommeerd om binnen een week enkele honderden euro's over te maken. Volgens Scorito doen veel gebruikers zich voor als familie en vrienden, terwijl ze eigenlijk collega's zijn en een zakelijk, betaald pakket zouden moeten afnemen.

'Niks zakelijks aan' Op sociale media spreken gebruikers schande over de mails die het Bredase bedrijf rondstuurt. Een man die een poule is begonnen voor een basisschool moet 253 euro betalen. Een ander meldt dat hij 465 euro moet overmaken, terwijl zijn poule naar eigen zeggen voornamelijk bestaat uit vrienden en familie en slechts enkele collega's.

Zakelijke groepen boven de tien deelnemers dienen een betaald pakket af te nemen. Daarvoor hanteert het platform verschillende prijsklassen. Het goedkoopste pakket kost 100 euro: bij een groot deelnemersveld kan het bedrag oplopen tot enkele duizenden euro's.

In de mail die is rondgestuurd schrijft Scorito dat het starten van een WK-poule gratis is voor consumenten, maar alleen als het gaat om vrienden, familie en 'klein zakelijk gebruik'. Aan de gratis zakelijke poules mogen maximaal tien mensen deelnemen. Doen toch meer collega's mee, dan is dat in strijd met de voorwaarden van Scorito.

Weer een andere deelnemer beklaagt zich erover 'dat ontzettend veel particuliere deelnemers die op eigen initiatief iets leuks wilden doen voor collega's voor het blok worden gezet'. Daar is niets zakelijks aan, voegt de man eraan toe. Een andere boze gebruiker onderschrijft dit: "Het heeft niks met zakelijk gebruik te maken als je met een paar collega's een vriendschappelijke poule maakt".

'Doelbewust misbruik'

De directeur en oprichter van Scorito, Martijn van Dijk, laat desgevraagd aan de NOS weten dat het in zijn ogen gaat om een storm in een glas water. Volgens hem maakt het platform bij het aanmeldproces aan alle kanten duidelijk wanneer een groep wordt gezien als zakelijk en wanneer niet. Ook krijgt iedereen hier nog een mail over.

"Er zijn mensen die daar doelbewust misbruik van maken om 100 euro te besparen", zegt Van Dijk. "Deze mensen hebben wij inderdaad een mail gestuurd."

Hoe het bedrijf bepaalt welke gebruikers wel een factuur krijgen en welke niet, wil Van Dijk niet tot in detail toelichten, maar in sommige gevallen is het volgens hem zo klaar als een klontje. "Bij een groep aangemaakt door bijvoorbeeld Henk de Vries Transport met honderden mensen erin is voor ons wel duidelijk waar het om gaat."

Voor kleine groepen met een mix van familieleden, vrienden en collega's belooft Van Dijk coulant te zijn. Hij roept de beheerders van deze groepen die een mail hebben ontvangen op zich te melden bij de klantenservice. Binnen 48 uur krijgen zij dan een reactie, belooft de Scorito-directeur.

Weigeren deelnemende bedrijven te betalen, dan gaat hun poule op zwart. "Wij moeten ergens een grens trekken", zegt Van Dijk. Een gehoord kritiekpunt dat Scorito de mensen ook best had kunnen aanschrijven ruim voordat het WK begon, slaat hij in de wind. "Dat is voor ons niet mogelijk. De meeste deelnemers komen op de laatste dag voor het WK binnen."

Big business

Scorito bestaat sinds het EK in 2012 in Polen en Oekraïne en begon met 72.000 deelnemers. Twee jaar geleden bij het EK in Duitsland was het aantal gebruikers gegroeid naar 1,1 miljoen. Dit aantal is dit jaar verder gegroeid naar bijna 1,5 miljoen deelnemers. Zo'n 5000 bedrijven hebben volgens Scorito een zakelijk pakket aangeschaft.

Het bedrijf maakt ook poules voor andere grote sportevenementen, zoals wielerkoersen, dartwedstrijden en tennistoernooien.