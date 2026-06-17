Hilvarenbeek zoekt nieuwe burgemeester met lef en visie

Hilvarenbeek zoekt een nieuwe burgemeester die lef, visie en verbinding meebrengt. De profielschets is opgesteld met hulp van inwoners en op woensdag vastgesteld door de gemeenteraad. Sollicitanten kunnen zich tot 15 juli melden, waarna de selectie begint.

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De gemeente Hilvarenbeek wil een burgemeester die daadkracht toont en goed past bij het dorpse karakter van de gemeente. Inwoners hebben via een vragenlijst hun mening gegeven over de gewenste eigenschappen van de nieuwe burgemeester. Deze input is verwerkt in de profielschets en zal ook worden gebruikt bij de gesprekken met sollicitanten.

De profielschets is op woensdag overhandigd aan commissaris van de Koning Ina Adema door Tycho Holleman, voorzitter van de werkgroep. De vacature wordt op 24 juni gepubliceerd in de Staatscourant en blijft open tot 15 juli. Sollicitanten hebben dus ruim drie weken de tijd om te reageren.

Hoe gaat de selectie?

Na het sluiten van de sollicitatieperiode maakt de vertrouwenscommissie een selectie van geschikte kandidaten. Zij voert gesprekken en selecteert een voorkeurskandidaat. Deze kandidaat wordt voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de Koning de burgemeester officieel benoemt voor een termijn van zes jaar.

De installatie van de nieuwe burgemeester zal plaatsvinden tijdens een openbare raadsvergadering. Dit wordt een feestelijk moment voor de gemeente.

Hilvarenbeek zoekt een burgemeester die niet alleen zichtbaar en benaderbaar is, maar ook de kracht van de samenleving begrijpt en vooruitkijkt. De gemeente hoopt op een geschikte kandidaat die deze kwaliteiten kan combineren.