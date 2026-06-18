Breda wil nieuwe skyline, Grote Kerk niet langer richtpunt

Breda zet nadrukkelijk in op hoogbouw als onderdeel van de ontwikkeling van de stad. In het bestuursakkoord voor 2026-2030 kondigt de nieuwe coalitie aan dat de bestaande terughoudendheid rond hoge gebouwen wordt losgelaten. Als ontwikkelaars met goede plannen komen, wil de gemeente niet langer vasthouden aan informele discussies over de hoogte van de Grote Kerk (97 meter) als richtpunt. "We gaan de skyline echt anders maken dan dat die nu is."

"Wat we vooral willen uitstralen is dat het te lang is gegaan over de hoogte van de Grote Kerk. En die voorzichtigheid gaat er echt vanaf", zei VVD-wethouder Eddie Förster bij de presentatie van het akkoord. De discussie over hoogbouw speelt al jaren in Breda. In de hoogbouwvisie uit 2021 werd al vastgelegd dat de hoogte van de Grote Kerk (97 meter) geen harde bovengrens vormt voor nieuwe gebouwen. Toch bleef de kerktoren vaak het referentiepunt in politieke discussies over bouwhoogtes. Volgens de coalitie moet de discussie niet langer draaien om een maximaal aantal meters. "We gaan echt die skyline van Breda anders maken dan dat die nu is", benadrukt Förster.

"Breda wordt rauw en grootstedelijk met echt veel hoogbouw."

Dat betekent niet dat overal enorme woontorens verrijzen. Hoogbouw moet vooral op geschikte locaties komen, zoals bij de nieuw te bouwen woonwijk ’t Zoet en andere ontwikkelgebieden in de stad. Als inspiratie verwijst de coalitie naar Strijp-S in Eindhoven. "Rauw, grootstedelijk met echt veel hoogbouw, maar toch nog het gevoel van intimiteit daartussen. Dat is wel echt een voorbeeld van hoe wij bijvoorbeeld op ’t Zoet willen dat Breda zich gaat ontwikkelen."

"Een goede ontwikkelaar met een goed plan treft geen dichte deur."

De nieuwe koers hangt samen met de woningbouwopgave. Breda verhoogt de ambitie van 6.000 naar 7.000 woningen in de komende bestuursperiode. Volgens de bestuurders kan hoogbouw helpen om meer woningen te realiseren en tegelijkertijd ruimte te bieden aan winkels, horeca en andere voorzieningen. Of er daadwerkelijk gebouwen komen die hoger zijn dan de Grote Kerk, laat de nieuwe coalitie nog open. "We hebben niet gezegd dat we per se een gebouw gaan neerzetten dat hoger is dan 97 meter. Maar als een goede ontwikkelaar komt met een goed plan, dan tref je geen dichte deur", benadrukt wethouder Arjen van Drunen (Pro). Met die boodschap zet Breda de deur nadrukkelijk verder open voor hoogbouw als onderdeel van de toekomstige stadsontwikkeling.