Afvalinzameling vanwege hitte eerder gestart

De afvalinzameling in Brabant start donderdag eerder vanwege de voorspelde hitte.

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Vanwege de hoge temperaturen worden de tijden voor afvalinzameling aangepast. Tussen donderdag 18 juni en maandag 22 juni begint de inzameling om half zeven ’s ochtends, een half uur eerder dan normaal. Dit geldt voor de ophaaldiensten die afval direct aan huis ophalen.

De aangepaste tijden zijn bedoeld om de medewerkers van de afvalinzameling zoveel mogelijk te ontlasten tijdens de hitte. Bewoners wordt gevraagd het afval uiterlijk om 6.30 uur aan de straat te zetten. Wie dat vergeet, zal tot de volgende inzameldag moeten wachten om het afval opnieuw aan te bieden.

Voorbereiding belangrijk

Om te voorkomen dat het afval te laat buiten staat, kunnen inwoners het ook de avond ervoor na tien uur aan de straat zetten. Het ophalen gebeurt volgens de reguliere afvalkalender. Op die kalender, of via De AfvalApp, kunnen bewoners controleren op welke dag hun afval wordt opgehaald.

De afvalinzamelaar benadrukt dat het niet mogelijk is om later terug te komen voor afval dat te laat is aangeboden. Inwoners wordt gevraagd hier rekening mee te houden en hun afval tijdig klaar te zetten.