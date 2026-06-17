Zero Waste Festival Breda viert lustrum met thema 'Geef het door'

Van 24 tot en met 28 juni staat Breda in het teken van het Zero Waste Festival. Dit jaar viert het festival zijn vijfde editie met het thema ‘Geef het door’. Vijf dagen lang zijn er inspirerende activiteiten om afvalvrij leven toegankelijker te maken. Het evenement richt zich op delen, duurzaamheid en een circulaire samenleving.

Gevonden voor jou

Het festival wil inwoners van Breda laten ervaren hoe eenvoudig en leuk het kan zijn om met minder afval te leven. Het thema ‘Geef het door’ benadrukt het belang van samen delen en elkaar inspireren. Het programma biedt een mix van creatieve en praktische activiteiten voor jong en oud.

Programma vol inspiratie

Bezoekers kunnen deelnemen aan workshops, tours en ruilmomenten verspreid door de stad. Zo zijn er activiteiten zoals kledingruilen, speelgoedruil en wildplukwandelingen. Ook zijn er workshops om zelf schoonmaakmiddelen of verzorgingsproducten te maken, te leren composteren of creatief upcyclen. Het festival werkt samen met lokale partners zoals BlindWalls Gallery en omroep HUMAN.

Van lokaal naar landelijk

Wat ooit in Breda begon, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk initiatief. Het Zero Waste Festival inspireert steeds meer mensen in Nederland om bewuster om te gaan met spullen, voedsel en afval. Het evenement is een bron van trots voor de stad en stimuleert een afvalvrije levensstijl.

Organisatie en deelname

Zero Waste Nederland organiseert het festival samen met de gemeente Breda, lokale ondernemers en bewonersinitiatieven. Veel activiteiten zijn gratis, maar voor sommige onderdelen is aanmelden verplicht.