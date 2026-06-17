Rondleiding door Kasteel en tuinen van Bouvigne

Op vrijdag 26 juni 2026 organiseert Gilde De Baronie een rondleiding door het Kasteel en de tuinen van Bouvigne in Breda. De wandeling, die van twee tot vier uur ’s middags duurt, biedt een kijkje in de rijke geschiedenis van het kasteel en de unieke stijltuinen. De rondleiding wordt begeleid door ervaren gidsen.

Gevonden voor jou

Het kasteel van Bouvigne, gelegen aan de Bouvignelaan in Breda, opent op 26 juni haar deuren voor een bijzondere rondleiding. Bezoekers kunnen genieten van de rust en schoonheid van het historische gebouw, terwijl een stadsgids vertelt over de geschiedenis van het kasteel en haar vroegere bewoners.

Na de rondleiding door het kasteel gaat de wandeling verder in de drie karakteristieke stijltuinen. Hier geeft een natuurgids uitleg over de unieke kenmerken en verhalen achter de tuinen. Deze tuinen staan bekend om hun verschillende stijlen en vormen een belangrijk onderdeel van het landgoed.

Beperkte plaatsen beschikbaar

De rondleiding is uitsluitend toegankelijk na digitale aanmelding. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol, waardoor tijdig inschrijven essentieel is. De activiteit begint om twee uur ’s middags en eindigt om vier uur.