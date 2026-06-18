Auto knalt tegen twee bomen in Bakel, brandweer moet bestuurder bevrijden

Een automobilist raakte woensdagnacht van de weg op de Oldert in Bakel. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant, daarna kwam de wagen tegen een boom aan de andere kant van de weg tot stilstand. De brandweer moest de bestuurder uit zijn auto halen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.