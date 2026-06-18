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Auto knalt tegen twee bomen in Bakel, brandweer moet bestuurder bevrijden

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 08:15
Auto botst tegen twee bomen in Bakel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Auto botst tegen twee bomen in Bakel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een automobilist raakte woensdagnacht van de weg op de Oldert in Bakel. De man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant, daarna kwam de wagen tegen een boom aan de andere kant van de weg tot stilstand. De brandweer moest de bestuurder uit zijn auto halen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

  • Auto botst tegen twee bomen in Bakel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    Auto botst tegen twee bomen in Bakel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Auto botst tegen twee bomen in Bakel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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