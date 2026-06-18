Belangrijke stap voor woonwijk De Boomgaard in Best

De gemeente Best en ontwikkelaar Focus on Impact hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van woonwijk De Boomgaard. Het project omvat 300 woningen en short stay verblijven. De wijk krijgt een groen en duurzaam karakter.

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Woensdag 17 juni heeft de gemeente Best samen met ontwikkelaar Focus on Impact een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van De Boomgaard. Ze ondertekenden een zogeheten anterieure overeenkomst, waarin afspraken staan over de verdere uitwerking van het plan, de kosten en de planning. Focus on Impact vertegenwoordigt hierbij Mastade.

De Boomgaard wordt een nieuwe woonwijk in het noorden van Best, tussen de Zomereik, Oranjestraat, Bosseweg/Oude Rijksweg en De Wilg. In totaal komen er ongeveer 300 woningen, waaronder short stay woonruimtes voor internationale werknemers. De wijk krijgt een groen en duurzaam karakter, met ruimte voor een park, gezamenlijke buitenruimtes en hofjes. Een deel van het bos blijft behouden en er komt aandacht voor wateropvang en biodiversiteit. Daarnaast wordt de wijk autoluw.

Betaalbare woningen

In het plan is vastgelegd dat minimaal 30 procent van de woningen sociale huur betreft. Deze worden verhuurd door woningcorporatie Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl uit Eindhoven. Met deze verdeling wil de gemeente bijdragen aan meer betaalbare woonruimte voor de inwoners van Best.

De komende maanden werken de gemeente en Focus on Impact samen verder aan de uitwerking van de plannen. Naar verwachting wordt in het najaar van 2026 het ontwerp TAM-omgevingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve goedkeuring.