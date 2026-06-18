Slotuitvoering 'Groen' bij de Hofnar in Valkenswaard

Op zaterdag 27 juni organiseert kunstencentrum de Hofnar in Valkenswaard de jaarlijkse slotuitvoering. Het thema dit jaar is ‘Groen’ en de voorstelling begint om drie uur ’s middags.

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Kunstencentrum de Hofnar, voorheen Centrum voor Muziek en Dans, sluit het seizoen af met een grote voorstelling in de theaterzaal van de Hofnar. Leerlingen en docenten geven hun eigen creatieve invulling aan het thema ‘Groen’, wat belooft een gevarieerde en verrassende middag te worden.

De voorstelling begint om drie uur ’s middags en duurt tot kwart over vijf.

De slotuitvoering is een jaarlijkse traditie waarmee het kunstencentrum het seizoen feestelijk afsluit. Het evenement biedt een podium voor de creativiteit van leerlingen en docenten en trekt doorgaans veel bezoekers.