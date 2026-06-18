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Busjes botsen op elkaar in Zeeland, aanhanger lekt vloeistof

Vandaag om 08:57 • Aangepast vandaag om 09:29
Aanrijding met aanhanger in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Aanrijding met aanhanger in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Twee bestelbusjes zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Boekelsedijk in Zeeland. Een van de bestelbussen reed met een aanhanger die vloeistof vervoerde.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Beide voertuigen en de aanhangen raakten flink beschadigd. De onbekende vloeistof in de aanhanger, een soort tank, lekte uiteindelijk op de weg. De eigenaar heeft zand over de vloeistof gestrooid. 

Er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.     

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