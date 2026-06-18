Vergunningsaanvraag voor container aan Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Van Leeuwenhoeklaan 80 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container op het adres Van Leeuwenhoeklaan 80, 4904 KS Oosterhout. Deze aanvraag is ontvangen op 4 juni 2026 en heeft referentienummer 1098954.

Het tijdelijk gebruik van gemeentegrond kan nodig zijn voor bijvoorbeeld opslag of werkzaamheden. Dit soort aanvragen moet officieel worden gemeld en goedgekeurd door de gemeente.