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Vergunning aangevraagd voor containerplaatsing in Oosterhout
Vandaag om 09:21
Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Asselijnhof 6 in Oosterhout.
De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan Asselijnhof 6, 4907 PP Oosterhout. De gemeente heeft deze aanvraag ontvangen op 8 juni 2026.
De container zal worden geplaatst op gemeentegrond, waarvoor een vergunning nodig is. Het gebruik van openbare ruimte vereist toestemming om overlast en schade te voorkomen.
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