Vergunning aangevraagd voor containerplaatsing in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Asselijnhof 6 in Oosterhout.

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De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan Asselijnhof 6, 4907 PP Oosterhout. De gemeente heeft deze aanvraag ontvangen op 8 juni 2026.

De container zal worden geplaatst op gemeentegrond, waarvoor een vergunning nodig is. Het gebruik van openbare ruimte vereist toestemming om overlast en schade te voorkomen.