Advertentie
Vergunning aangevraagd voor overheaddeur en weegbrug in Oosterhout
Vandaag om 09:21
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overheaddeur en een weegbrug aan de Koopvaardijweg 5D in Oosterhout.
De aanvraag is ontvangen op 7 juni 2026 en betreft een omgevingsvergunning voor een locatie aan de Koopvaardijweg in Oosterhout. Het gaat om het installeren van een overheaddeur en een weegbrug, wat waarschijnlijk bedoeld is om de functionaliteit van het terrein te verbeteren.
Dit soort aanvragen is gebruikelijk wanneer er veranderingen aan een pand of terrein plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de omgeving. Het proces vereist dat de plannen formeel worden ingediend en beoordeeld door de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie