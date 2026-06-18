Vergunning aangevraagd voor container bij Eggestraat in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond bij Eggestraat 47 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond om een container te plaatsen. Het gaat om de locatie Eggestraat 47, postcode 4904 VR. De aanvraag is op 4 juni 2026 ontvangen en heeft referentienummer 1098952.

Voor inhoudelijke toelichting op de plannen kunnen inwoners contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hiervoor dient het referentienummer te worden vermeld.