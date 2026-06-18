Oranjebus populair bij WK Voetbal in Amerika: 'Als ze maar op foto kunnen'

Het is een route van zo'n 385 kilometer. En tijdens de rit van Dallas naar Houston, waar het Nederlands elftal zaterdag speelt tegen Zweden, trekt de Oranjebus opnieuw veel bekijks. Luc uit Tilburg geniet ervan. "Als we maar zwaaien en toeteren, dan zijn de mensen blij."

Maar ook de aankomst van de Oranjebus in Amerika haalde aan de andere kant van de oceaan het nieuws van verschillende Amerikaanse tv-stations. Nu 'The Dutch Orange Bus' bekend én populair is, krijgen de chauffeurs van de bus het drukker en drukker.

In Amerika weten ze inmiddels ook wat de Oranjebus is. Voorafgaand aan het eerste WK-duel van Oranje tegen Japan in Dallas liepen zo'n 15.000 supporters achter de Brabantse bus naar het stadion.

"We zijn nu onderweg van Dallas naar Houston. Het is echt niet normaal. We zijn momenteel als een god in Frankrijk, we worden echt in de watten gelegd", vertelt Tilburger Luc in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

The Dutch Orange Bus

"Overal waar we stoppen worden we door mensen aangesproken. Als we bij een benzinestation naar het toilet gaan is het van 'Oh, The Dutch Orange Bus'."

Luc en zijn maten hebben het er maar druk mee. Zaterdag moeten ze met de Oranjebus weer voorgaan in de Oranjemars naar het NRG Stadium in Houston, waar het Nederlands Elftal het opneemt tegen Zweden. Tot aan dat moment is de Oranjebus vooral een gewild foto-object geworden voor Amerikanen en buitenlandse fans. "Overal waar we komen krijgen we cadeautjes. We moesten net bier ophalen en heel de fabriek stond ons op te wachten. We konden alles pakken wat we wilden, als ze maar met de bus op de foto konden."

Rodeoshow

De uitnodigingen om met de Oranjebus ergens langs te komen, vliegen Luc om de oren. "Van de burgemeester, de gouverneur. Morgen gaan we naar de ambassade. De mensen nodigen ons uit en we worden als VIP behandeld. We krijgen een rodeoshow te zien en dan worden we in de VIP-lounge gezet", lacht Luc.

En ook op de snelweg naar Houston blijft de Oranjebus niet onopgemerkt, ziet Luc. "Auto's rijden langs ons en mensen beginnen te filmen. Als we maar zwaaien en toeteren, dan zijn ze weer blij."