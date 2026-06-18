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Helmond geeft groen licht voor Kasteeltuinconcerten 2026

Vandaag om 09:34

De gemeente Helmond heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van vloeren en kabels op Kasteelplein 1 voor de Kasteeltuinconcerten in 2026.

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De toestemming is onderdeel van een omgevingsvergunning die op 10 juni 2026 is verzonden. Het gaat om voorbereidingen voor de jaarlijkse Kasteeltuinconcerten, die plaatsvinden op het terrein bij het kasteel.

Met de vergunning wordt het mogelijk om de benodigde infrastructuur, zoals kabels en tijdelijke vloeren, te installeren. Dit draagt bij aan een goede organisatie van het evenement, dat traditioneel veel bezoekers trekt.

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