Vergunning aangevraagd voor Dak van Brabant in Helmond

Voor het evenement Dak van Brabant is een vergunning aangevraagd. Dit vindt plaats op 11 oktober 2026 aan de 5e Bosweg in Helmond.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het evenement Dak van Brabant is op 12 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het evenement staat gepland op 11 oktober 2026 aan de 5e Bosweg in Helmond.

Het gaat hier om een kennisgeving. Bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de burgemeester een besluit heeft genomen over de plannen. Vergunningen voor evenementen worden later bekendgemaakt.