Plannen voor 11 appartementen en commerciële ruimten in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 11 appartementen en 2 commerciële ruimten aan Dorpsstraat 21, 25 en 25A in Helmond.

Gevonden voor jou

Op 10 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een bouwproject op de Dorpsstraat in Helmond. Het plan omvat de oprichting van 11 appartementen en 2 commerciële ruimten op de adressen 21, 25 en 25A.

De vergunning betreft een kennisgeving, de plannen liggen niet ter inzage. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat het college hierover een besluit heeft genomen. Zodra de vergunning wordt verleend, zal deze openbaar worden gemaakt.