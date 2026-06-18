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Grond onder weg Ruusbroeclaan Helmond als fundering

Vandaag om 09:34

Er is een melding gedaan voor het gebruik van grond als funderingslaag onder de weg aan de Ruusbroeclaan in Helmond.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft op 3 juni 2026 een melding ontvangen van Ploegmakers GGI B.V. Het gaat om het toepassen van grond als fundering onder de weg aan de Ruusbroeclaan.

Het gebruik van grond als funderingslaag betekent dat de bodem wordt opgehoogd of verstevigd om de weg te ondersteunen. Deze melding is verplicht vanwege mogelijke effecten op het milieu. Het zaaknummer van de melding is 079453075553.

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