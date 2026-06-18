Straatfeest Peggenhoeve: vergunning aangevraagd voor 27 september

Voor een straatfeest aan de Peggenhoeve in Helmond is een vergunning aangevraagd. Het feest staat gepland op zaterdag 27 september 2026.

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De aanvraag voor het evenement werd op 11 juni 2026 ingediend. Het betreft een kennisgeving, wat betekent dat er pas bezwaar kan worden gemaakt nadat de burgemeester een besluit heeft genomen over de plannen.

Als de vergunning wordt verleend, zal dit later officieel worden gepubliceerd. Het straatfeest zal plaatsvinden aan de Peggenhoeve, een woonstraat in Helmond.