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Technische fout in omgevingsplan Heerle wordt hersteld
Vandaag om 09:37
De gemeente Roosendaal herstelt een fout in het omgevingsplan voor Boerenweg 8-8a in Heerle. Bouwmogelijkheden die door een technisch probleem waren vervallen, worden teruggezet. Er worden geen nieuwe opties toegevoegd.
Het omgevingsplan maakt deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied Wouw 2020. Door een fout waren de bouwmogelijkheden op het perceel aan de Boerenweg per ongeluk geschrapt. Het nu vastgestelde plan herstelt deze vergissing, zonder nieuwe bouwmogelijkheden toe te voegen.
Vanaf 22 juni 2026 ligt het wijzigingsplan zes weken ter inzage. Het is digitaal te raadplegen via landelijke en gemeentelijke websites. Voor wie geen toegang heeft tot deze online platforms, biedt het stadskantoor in Roosendaal de mogelijkheid om het plan op afspraak in te zien.
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