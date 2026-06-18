Dorpsfeesten Moerstraten goedgekeurd voor juli 2026

De vergunning voor de Dorpsfeesten in Moerstraten is verleend. Het evenement vindt plaats van 2 tot en met 5 juli 2026 op Sportpark de Heivelddreef.

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De Dorpsfeesten in Moerstraten zijn een stap dichterbij, nu de gemeente de vergunning heeft goedgekeurd. Het feest wordt gehouden op Sportpark de Heivelddreef en staat gepland van donderdag 2 tot en met zondag 5 juli 2026.

Het besluit is op 11 juni 2026 verzonden. Het registratienummer van de vergunning is 2026AEV048549. Eventuele bezwaarprocedures tegen de beslissing hebben geen invloed op het doorgaan van het evenement, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank.