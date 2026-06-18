Nieuwe woonfunctie voor Lagebrugweg 5 in Helenaveen

De gemeente Deurne heeft het TAM-Omgevingsplan voor Lagebrugweg 5 in Helenaveen gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat de voormalige bedrijfswoning verandert in een burgerwoning en een deel van de gebouwen wordt gesloopt.

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Het plangebied aan de Lagebrugweg in Helenaveen ligt tussen een openbare weg, sportvelden, weilanden en een naastgelegen woning. De wijziging van het omgevingsplan zorgt ervoor dat de locatie een woonbestemming krijgt. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning, waarbij een deel van de gebouwen wordt gesloopt. Overige bouwwerken blijven behouden als bijgebouwen bij de woning.

Bij de vaststelling van het plan zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo worden bepaalde gebouwen definitief gesaneerd en blijft het gebruik van agrarische grond als tuin uitgesloten. Daarnaast is het woongebied licht uitgebreid en is een onderhouds- en beheerplan toegevoegd aan het beplantingsplan. Tot slot is de aanduiding voor onbebouwde grond geschrapt.

Het gewijzigde plan ligt vanaf 19 juni 2026 zes weken ter inzage. Meer informatie is digitaal beschikbaar via de websites van ruimtelijkeplannen.nl en deurne.nl, of op afspraak bij het Huis voor de Samenleving in Deurne.