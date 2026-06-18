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Noodopvang op voormalig Boerenbondterrein in Waalre aangevraagd

Vandaag om 09:42

Er is een aanvraag ingediend voor een tijdelijke noodopvanglocatie aan de Willibrorduslaan in Waalre. Het gaat om het voormalige Boerenbondterrein.

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Het college van burgemeester en wethouders van Waalre heeft op 12 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning betreft het tijdelijk realiseren en exploiteren van een noodopvanglocatie. De locatie is het voormalige Boerenbondterrein aan de Willibrorduslaan.

Als er een beslissing wordt genomen over de vergunning, wordt dit openbaar gemaakt door het college van Waalre. Aangevraagde en verleende vergunningen kunnen digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres [email protected].

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