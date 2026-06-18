Nieuwe straatnamen in Wernhout vernoemd naar verzetshelden

Het college van B&W in Zundert heeft twee nieuwe straatnamen in Wernhout vastgesteld. Deze namen zijn gekozen voor een nieuwbouwwijk en verwijzen naar verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Het college heeft daarnaast de ‘Kadernota 2027-2030’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgesteld.

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Het college van burgemeester en wethouders in Zundert heeft besloten om twee nieuwe straatnamen toe te kennen aan een nieuwbouwwijk in Wernhout. De wijk ligt tussen de Grote Heistraat en de Weimerstraat, en alle openbare ruimtes daar worden vernoemd naar verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog.

De eerste fase van het project krijgt de straatnamen ‘Moeder van den Bergstraat’ en ‘Reinier Dalhuisenhof’. Het besluit past binnen het thema dat is gekozen voor de wijk, waarmee het college respect wil tonen voor de mensen die zich tijdens de oorlog hebben ingezet voor vrijheid.

Plannen voor de komende vier jaar

Naast het vaststellen van de straatnamen heeft het college de ‘Kadernota 2027-2030’ ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgesteld. De kadernota vormt het fundament voor de plannen van de komende vier jaar en beschrijft de lange termijnvisie en strategische doelen.

Op basis van deze nota zal de netwerkbegroting voor de periode 2027 tot en met 2030 worden opgemaakt. De gemeenteraad zal op 7 juli een besluit nemen over de vaststelling van deze kadernota.