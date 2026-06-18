Wegen afgesloten tijdens Kennedymars en Rondje Someren

In Asten en Ommel worden op 4 en 5 juli 2026 meerdere wegen tijdelijk afgesloten vanwege de Kennedymars en Rondje Someren. Deze maatregel is genomen om de verkeersveiligheid tijdens het evenement te garanderen.

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Op zaterdag 4 juli 2026 zullen vanaf negen uur ’s avonds tot kwart over twaalf ’s nachts diverse wegen in Asten en Ommel niet toegankelijk zijn voor verkeer, behalve voetgangers. Het gaat om onder andere delen van de Heesakkerweg, Wilhelminastraat, Prins Bernardstraat en Marialaan.

De volgende ochtend, zondag 5 juli 2026, wordt opnieuw een aantal wegen afgesloten. Tussen acht uur en kwart voor tien ’s ochtends zijn onder andere de Veldweg, Ostaderstraat en Bergdijk niet bereikbaar. Deze tijdelijke maatregelen moeten zorgen voor een veilige doorgang van het evenement.