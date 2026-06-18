Verkeersmaatregelen tijdens kermis in Asten

Tijdens de kermis in Asten in juli 2026 worden meerdere straten afgesloten voor verkeer om de veiligheid van voetgangers en bereikbaarheid van hulpdiensten te garanderen.

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Van dinsdag 7 juli tot en met woensdag 15 juli 2026 zijn onder andere de Markt, Prins Bernhardstraat, Burgemeester Wijnenstraat en Julianastraat afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. Daarnaast worden fysieke barrières geplaatst op verschillende locaties, zoals bij het Koningsplein en de Burgemeester Frenckenstraat.

Om vrachtverkeer voor winkels zoals de HEMA en Midas mogelijk te maken, worden alternatieve routes ingesteld. Het Eeuwig Levenplein wordt beschikbaar gesteld voor bevoorrading van Midas, terwijl vrachtwagens voor de tijdelijke HEMA-locatie via de Driehoekstraat rijden om aan de zijkant van de tent te laden en lossen.

De gemeente zorgt voor de plaatsing van verkeersborden en omleidingsborden om de afsluitingen duidelijk te maken. Deze maatregelen zijn genomen op basis van de verkeersregels en wetgeving om de kermis veilig en toegankelijk te houden.