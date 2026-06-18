Milieustraat Reusel-de Mierden past openingstijden aan vanwege hitte

De milieustraat in Reusel-de Mierden heeft vanwege de hitteprotocol tijdelijk aangepaste openingstijden. Dit is om de gezondheid en veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen.

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Vanwege de verwachte hoge temperaturen is het hitteprotocol op de milieustraat van kracht. Dit betekent dat de openingstijden tijdelijk zijn aangepast om extreme warmte zoveel mogelijk te vermijden.

De milieustraat is op vrijdag 19 juni geopend van negen uur tot één uur ’s middags. Op zaterdag 20 juni zijn bezoekers welkom tussen negen uur en half drie ’s middags. Deze tijden zijn specifiek gekozen om de warmste uren van de dag te mijden.

Bezoek buiten warme uren

De gemeente adviseert inwoners om hun bezoek aan de milieustraat zoveel mogelijk buiten de warmste uren van de dag te plannen. Dit draagt bij aan de veiligheid en het comfort van zowel bezoekers als medewerkers.

Voorlopig blijft het hitteprotocol van kracht zolang de hoge temperaturen aanhouden. De gemeente bedankt iedereen voor hun begrip en medewerking.