Rekenkamer onderzoekt bereikbaarheid in vier gemeenten

De onafhankelijke Rekenkamer onderzoekt hoe inwoners en ondernemers de bereikbaarheid en verkeersknelpunten ervaren in Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot.

Gevonden voor jou

De Rekenkamer wil weten hoe inwoners, bedrijven en organisaties in vier Brabantse gemeenten de bereikbaarheid ervaren. Het onderzoek richt zich op vervoer per auto, fiets, te voet en met het openbaar vervoer. Ook verkeersveiligheid en parkeergelegenheid worden onder de loep genomen.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de gemeenteraad, die het kan gebruiken om knelpunten beter aan te pakken. Daarbij is de mening van de inwoners belangrijk om keuzes te maken die aansluiten bij hun behoeften.

Vragenlijst tot en met 7 juli

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 7 juli een vragenlijst invullen. Het kost ongeveer tien minuten en deelname is volledig anoniem. Aan het einde van de vragenlijst is er een optie om deel te nemen aan een groepsgesprek voor verdere toelichting.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot. De Rekenkamer voert dit onderzoek onafhankelijk uit en gebruikt de resultaten om de gemeente te adviseren over verbeteringen in het beleid.

Meer informatie over de Rekenkamer is te vinden op de website van de gemeente Reusel-De Mierden.