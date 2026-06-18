Tussen 6 en 8 juli wordt in Heeze-Leende een militaire oefening gehouden.

Gevonden voor jou

Defensie organiseert een militaire oefening in Heeze-Leende. Tijdens deze dagen trainen militairen in het kader van hun opleiding. Ze maken gebruik van bestaande wegen en paden en verplaatsen zich zowel te voet als met voertuigen.

De activiteiten vinden plaats op verschillende momenten van de dag. De militairen kunnen zowel overdag als in de avond en nacht actief zijn. Dit kan zorgen voor enige overlast in de omgeving.

Schade door oefening

Als er schade is ontstaan door de oefening, kunnen inwoners een klacht indienen. Defensie vraagt om daarbij specifieke gegevens te vermelden, zoals het kenteken van het voertuig, datum en tijd, de locatie en de aard van de schade.

Meer informatie over het indienen van een klacht is te vinden op defensie.nl.