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Kinderen organiseren buitenspeelmiddag in Heeze

Vandaag om 10:07

Kinderen uit Heeze organiseren op woensdag 1 juli een buitenspeelmiddag aan de Groote Aa. Van twee tot half vier kunnen kinderen samen spelen in de speeltuin. Ouders zijn ook welkom.

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De buitenspeelmiddag is een initiatief van kinderen uit de wijk, met steun van netwerk Opgroeikracht en jeugdatletiektrainer Frans Pasman. Het evenement vindt plaats bij het speeltuintje aan de Groote Aa in Heeze.

De activiteit is gratis en bedoeld om kinderen uit de buurt samen te brengen. Het is een voorbeeld van hoe jongere bewoners zelf iets kunnen organiseren voor hun omgeving.

Elke maand speelmiddag
In de gemeente wordt maandelijks een buitenspeelmiddag georganiseerd in verschillende speeltuinen. Alle data en locaties staan op de website van de gemeente.

Bij slecht weer gaat de speeltuinmiddag niet door. Actuele informatie hierover is te vinden op de website van Heeze-Leende.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Gemeente Heeze-Leende

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