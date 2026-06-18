Warmte buiten houden voor koeler huis

Veel mensen zetten hun ramen open en gebruiken een ventilator bij warm weer, maar dat werkt niet altijd goed. Door overdag de warmte buiten te houden en pas ’s avonds te ventileren, blijft je huis koeler.

Gevonden voor jou

Bij warm weer draaien ventilatoren vaak overuren en gaan ramen wagenwijd open. Toch is dat niet altijd de beste aanpak. Het is effectiever om de zon en warmte zoveel mogelijk buiten te houden door bijvoorbeeld gordijnen of zonwering te gebruiken.

Ventileren werkt beter in de avonduren, wanneer de buitentemperatuur is gedaald. Dit helpt om de warmte uit je woning te verdrijven. Daarnaast kan het slim zijn om apparaten die warmte afgeven, zoals ovens of computers, zo min mogelijk te gebruiken.

Simpele aanpassingen

Met een paar kleine veranderingen kun je al snel een verschil merken in de temperatuur binnen. Dit soort tips worden vaak gegeven om huizen koel te houden tijdens warme dagen.

Wil je meer weten? Gemeente Heeze-Leende heeft een flyer opgesteld met handige zomertips. Hierin staan 24 manieren om je huis koel en je buurt groen te houden.