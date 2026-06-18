Twee verkeerskampioenen ontvangen door burgemeester

Max en Niels hebben dit jaar het schriftelijk en praktisch verkeersexamen foutloos afgelegd. Burgemeester Heldens heeft hen daarvoor in het gemeentehuis in Heeze-Leende ontvangen.

Gevonden voor jou

Max van basisschool De Talententoren in Sterksel en Niels van basisschool St. Jan in Leenderstrijp hebben een bijzondere prestatie geleverd. Beide leerlingen slaagden dit jaar volledig foutloos voor zowel het schriftelijk als het praktisch verkeersexamen. Als beloning mochten zij op bezoek bij burgemeester Heldens.

Het praktisch verkeersexamen vond vorige week plaats in Heeze en Leende. Hieraan deden in totaal 169 leerlingen uit groep 7 en 8 mee. Langs de route stonden vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en de KBO Seniorenvereniging Heeze, die hielpen om alles in goede banen te leiden.

Succes voor scholen in de regio

Het schriftelijke verkeersexamen werd eerder dit jaar op 26 maart afgenomen. Leerlingen van zeven basisscholen uit de regio namen hieraan deel en slaagden allemaal. Dit onderstreept het succes van de verkeerslessen op de scholen.

Wethouders Martin Mordang en Robert Groenewoud waren ook aanwezig tijdens het praktische examen. Zij zagen hoe de leerlingen hun verkeerskennis in de praktijk brachten.

Met hun foutloze examens zijn Max en Niels een voorbeeld voor andere leerlingen in de regio. Hun inzet en kennis werden beloond met een persoonlijke ontvangst door de burgemeester.