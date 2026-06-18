Gratis groen en advies op weekmarkt in Beek en Donk

Op woensdag 24 juni kunnen bezoekers van de weekmarkt in Beek en Donk gratis plantjes en bloemzaad krijgen in ruil voor tegels. Experts staan klaar met tips over energie besparen, afval scheiden en het vergroenen van je tuin.

Gevonden voor jou

Bezoekers van de weekmarkt op het Piet van Thielplein in Beek en Donk kunnen woensdag niet alleen boodschappen doen, maar ook hun tuin groener maken. Bij de zogenaamde tegelwip actie kunnen maximaal vijf tegels worden ingeleverd. In ruil daarvoor krijgen deelnemers gratis bloemzaad en een plantje mee naar huis.

Daarnaast zijn er experts aanwezig die tips geven over hoe je energie kunt besparen, zoals beter isoleren en slimmer omgaan met je energieverbruik. Ook kun je advies krijgen over het scheiden van afval en het gebruik van kleine energiebesparende maatregelen die eenvoudig thuis zijn toe te passen.

Praktisch advies voor tuin en huis

De gemeente Laarbeek is aanwezig met verschillende partners, waaronder een groencoach, het energieklusteam en een afvalcoach van Blink. Bezoekers krijgen ideeën om hun tuin onderhoudsvriendelijker en groener te maken, maar ook praktische tips voor wateropvang en het afkoppelen van regenwater. Dit helpt niet alleen om wateroverlast te verminderen, maar draagt ook bij aan een duurzamer gebruik van water.

De actie op de weekmarkt is onderdeel van eerdere succesvolle initiatieven in de regio om meer groen in tuinen aan te brengen en bewoners te helpen bij verduurzaming. Het evenement is een laagdrempelige manier om inspiratie op te doen en direct stappen te zetten richting een duurzamere leefomgeving.

Wanneer en waar

De actiedag vindt plaats op woensdag 24 juni tussen negen uur en twaalf uur ’s ochtends op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Iedereen is welkom om langs te komen, vragen te stellen en ideeën op te doen voor hun huis, tuin of buurt.