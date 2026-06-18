Afvalinzameling in Son en Breugel komende week

In Son en Breugel wordt van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni papier en GFT-afval ingezameld.

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De afvalinzameling in Son en Breugel richt zich deze week op twee soorten afval: papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Bewoners worden gevraagd het afval op de juiste inzameldag en op correcte wijze aan te bieden.

Om te weten wanneer welk afval wordt opgehaald, kunnen inwoners de digitale afvalkalender van afvalinzamelaar Blink raadplegen. De kalender is beschikbaar via de website of door de gratis Blink-app te downloaden. Deze app is te vinden in de Google Play Store en de App Store.

Problemen met afvalophaling

Mocht het afval niet opgehaald worden, dan kunnen bewoners contact opnemen met Blink. Dit kan telefonisch via 0800-0492 of per e-mail via de klantenservice. Zo wordt geprobeerd problemen snel op te lossen.

De afvalinzameling vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. Zorg er dus voor dat het afval tijdig aan de straat staat.