Beslistermijn omgevingsvergunning Groeituin Gilze verlengd

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben de beslistermijn voor een vergunningaanvraag van Groeituin Gilze met zes weken verlengd.

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De aanvraag gaat over het plaatsen van een erfafscheiding aan de voorzijde van Groeituin Gilze, gelegen aan Strijp 31 in Gilze. Op 15 juni 2026 is besloten om de wettelijke termijn voor deze aanvraag te verlengen. Dit betekent dat er nu meer tijd is om de aanvraag te beoordelen.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het verlengen van deze termijn. Voor vragen over de aanvraag kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Gilze en Rijen.