Jeu de boules-baan in Gilze komt er niet

De aanvraag voor een jeu de boules-baan op het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken.

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De vergunningaanvraag voor het aanleggen van een jeu de boules-baan tegenover huisnummers 5 en 7 op het Pastoor van Limbergenplein is niet meer in behandeling. Dit besluit is op 16 juni 2026 genomen.

De baan zou een recreatieve toevoeging zijn voor Gilze, maar het plan is nu van de baan. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over waarom de aanvraag is ingetrokken.