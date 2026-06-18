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Kantoor en trainingsgebouw op vliegbasis Gilze-Rijen mag worden gebouwd

Vandaag om 10:20

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een kantoor- en trainingsgebouw, fietsenstalling en andere voorzieningen op vliegbasis Gilze-Rijen.

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De omgevingsvergunning voor de bouw op vliegbasis Gilze-Rijen is verleend door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen. Het gaat om een kantoor- en trainingsgebouw, een fietsenstalling, een transformatorgebouw en een monsterafnamegebouw.

De voorzieningen worden gerealiseerd op verschillende locaties binnen de vliegbasis, waaronder Rijksweg 121 en enkele andere adressen in Rijen. Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden.

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