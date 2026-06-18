Advertentie
Ingetrokken aanvraag jeu de boules-baan in Gilze
Vandaag om 10:20
De aanvraag voor een jeu de boules-baan aan het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken.
De vergunningaanvraag voor het aanleggen van een jeu de boules-baan tegenover huisnummers 5 en 7 aan het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken. Dit is gebeurd op verzoek van de aanvrager.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie