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Ingetrokken aanvraag jeu de boules-baan in Gilze

Vandaag om 10:20

De aanvraag voor een jeu de boules-baan aan het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag voor het aanleggen van een jeu de boules-baan tegenover huisnummers 5 en 7 aan het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken. Dit is gebeurd op verzoek van de aanvrager.

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