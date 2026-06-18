Ingetrokken aanvraag jeu de boules-baan in Gilze

De aanvraag voor een jeu de boules-baan aan het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken.

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De vergunningaanvraag voor het aanleggen van een jeu de boules-baan tegenover huisnummers 5 en 7 aan het Pastoor van Limbergenplein in Gilze is ingetrokken. Dit is gebeurd op verzoek van de aanvrager.