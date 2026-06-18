Gezinsdag in Rijen op 22 augustus

in Gilze en rijen

Op 22 augustus organiseert buurtvereniging Spontaan Ontstaan een gezinsdag in Rijen. Het evenement vindt plaats van drie uur ’s middags tot middernacht in de Marijkestraat, Irenestraat en Beatrixstraat.

Gevonden voor jou

Buurtvereniging Spontaan Ontstaan heeft een aanvraag ingediend voor een gezinsdag op 22 augustus. Het evenement zal plaatsvinden van 15.00 uur tot 00.00 uur in drie straten: de Marijkestraat, Irenestraat en Beatrixstraat in Rijen.

Tijdens deze gezinsdag zijn activiteiten te verwachten voor jong en oud. De aanvraag valt onder de vergunningen voor algemene plaatselijke verordening (APV) en bijzondere wetten.