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Melding bouw bedrijfspand Zandeweg Dongen
Vandaag om 10:22
Voor de bouw van een bedrijfspand aan de Zandeweg in Dongen is een melding gedaan.
Op 22 april 2026 is een melding ontvangen voor de bouw van een bedrijfspand aan de Zandeweg 17 in Dongen. Deze melding is vergunningsvrij en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000667.
Bij de melding zijn een risicobeoordeling en een borgingsplan ingediend. Omdat de activiteiten geen vergunning vereisen, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen.
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