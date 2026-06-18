Wijziging dieraantallen bij dierenverblijf in Dongen

Maatschap De Jong heeft een wijziging van dieraantallen gemeld voor de locatie Moersedreef 6 in Dongen. De melding is afgehandeld op 15 juni 2026.

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Op 2 juni 2026 heeft Maatschap C.A.M. de Jong en C.G.M. de Jong-van Boxel een melding gedaan van een milieubelastende activiteit. Het gaat om een wijziging van het aantal dieren bij een dierenverblijf aan de Moersedreef 6 in Dongen.

De melding is inmiddels afgehandeld door de gemeente Dongen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Het zaaknummer dat aan de procedure is gekoppeld, is Z2026-00015505.